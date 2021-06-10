«МегаФон» запустит новый сервис подписки на мобильные игры

«МегаФон» и Gameloft, один из самых популярных мировых разработчиков игр, запускают совместный сервис подписки на мобильные игры. Для геймеров будет открыт доступ сразу ко всему каталогу из 1200 игр с их полными версиями, без рекламы и встроенных покупок.

Фото: «МегаФон» «МегаФон»

Абоненты могут выбрать удобный для них формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Ее стоимость составит от 20 до 199 рублей, при этом первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно — так абоненты смогут изучить все возможности сервиса. Оплачивать подписку можно со счета мобильного телефона. Весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса обнулен.

Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами.

«Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растет. В апреле и мае количество пользователей сервиса «МегаФон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. «МегаФон» уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнерство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон

«Мы гордимся партнерством с ведущим оператором сотовой связи. Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр», — прокомментировала региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе Полина Нефидова.