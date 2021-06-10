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Производитель Sukhoi Superjet попросил триллионы рублей

Lenta.ru
1 час назад
Российская авиационная промышленность нуждается в триллионных кредитах на производство самолетов МС-21, Sukhoi Superjet 100 и Ил-114 до 2035 года. Об этом на международной конференции «Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ» заявил вице-президент корпорации «Иркут» Кирилл Будаев, передает РБК.
Производитель Sukhoi попросил триллионы рублей в кредит
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, в течение 15 лет рынку понадобятся 1,1 тысячи новых российских самолетов. Чтобы профинансировать такой объем производства, организацию поставок и сдачу в лизинг, необходимы 4,15 триллиона рублей кредитных денег.
«Иркут», после того как «Гражданские самолеты Сухого» вошли в корпорацию на правах филиала, отвечает за выпуск всех трех моделей пассажирских лайнеров. Будаев признал, что деньги из расчета на одну корпорацию требуются огромные, но заверил, что в перспективе они будут работать на всю экономику.
Топ-менеджер уверен, что за 15 лет программа кредитования принесет макроэкономике около 11 триллионов рублей. Впрочем, он заметил, что ясности с источниками финансирования на данный момент нет, потому что рынок их предоставить не готов.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в ближайшие годы Россия не собирается поставлять самолеты МС-21 за рубеж из-за тех проблем, что возникли с попыткой продажи SSJ-100. Новый проект вначале отработают на российских компаниях.
Также министр выразил надежду, что в какой-то момент большинство пассажиров на маршрутах внутри страны будут летать на российских лайнерах, а не на иностранных.
В январе сообщалось, что «Иркут» выкупит последние «европейские» Sukhoi Superjet 100 у ирландской CityJet, поскольку та с 2019 года не может их использовать из-за проблем с обслуживанием.
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