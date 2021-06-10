Мишустин уволил замруководителя ФАС

«Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России, который он занимал с 2004 года», — передает ТАСС.
На его место назначена Нелли Галимханова, которая работает в ФАС с 2009 года. С 2015 года она возглавляла управление контроля промышленности.
Цариковский в течении 17 лет занимался вопросами регулирования промышленности, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. Он также курировал борьбу с картелями, проведение мероприятий в рамках БРИКС и Международной конкурентной сети.
Ранее сообщалось, что новым главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Предыдущий руководитель ведомства Игорь Артемьев ушел на другую должность.