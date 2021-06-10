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Мишустин уволил замруководителя ФАС

Ura.Ru
2 часа назад
Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
Мишустин уволил замруководителя ФАС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России, который он занимал с 2004 года», — передает ТАСС.
На его место назначена Нелли Галимханова, которая работает в ФАС с 2009 года. С 2015 года она возглавляла управление контроля промышленности.
Цариковский в течении 17 лет занимался вопросами регулирования промышленности, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. Он также курировал борьбу с картелями, проведение мероприятий в рамках БРИКС и Международной конкурентной сети.
Ранее сообщалось, что новым главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Предыдущий руководитель ведомства Игорь Артемьев ушел на другую должность.
Компании,Нелли Галимханова,Андрей Цариковский,Михаил Мишустин,Игорь Артемьев,БРИКС,ФАС,ИТАР-ТАСС,
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