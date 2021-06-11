Туроператорам могут позволить отсрочить денежные возвраты путешественникам по оплаченным, но несостоявшимся из-за пандемии турам, до 2023 года. По действующим правилам они должны сделать это до конца 2021 года. Соответствующие изменения предлагает разработанный в ГД законопроект, рассказал «Газете.Ru» его автор, зампред Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов

Верни то, чего нет

В Госдуме подготовили проект изменения закона «Об основах туристской деятельности». Он предлагает продлить туроператорам сроки возврата клиентам денежных средств по отмененным из-за коронавируса турам до 2023 года.

«Законопроект уже разработан, он создан при содействии с Российским союзом туриндустрии и ждет экспертной оценки. Сегодня существует необходимость синхронизации возврата средств туристам по несостоявшимся турам с возвратом туроператорам провозной платы по несостоявшимся перевозкам», — сказал «Газете.Ru» зампредседателя думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

По словам депутата, авиаперевозчики имеют право вернуть туроператорам деньги в течение трех лет с момента несостоявшегося рейса, то есть последние получат возвраты по пандемийному 2020 году до 2023 года. При этом сами туроператоры должны до конца 2021 года выплатить клиентам деньги за несостоявшиеся туры.

«Создается ситуация, в рамках которой туроператорам необходимо будет до конца 2021 года вернуть туристам денежные средства, которые они сами получат от перевозчиков в конце 2023 года», — пояснил парламентарий.

«Появится определенность»

На начало февраля текущего года туроператоры уже сократили объем неисполненных обязательств перед туристами, в том числе путем замены туров, с более чем 40 млрд рублей до 16 млрд рублей, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев . Это произошло в первую очередь за счет реализации чартерных программ на турецкие курорты.

«Но принятие оперативным штабом решения о временном ограничении авиасообщения с Турцией повлекло за собой резкое увеличение объема отложенных обязательств. По оценкам экспертов рынка, с середины апреля до конца мая турецкие курорты планировали посетить более полумиллиона россиян, которые приобрели пакетные туры на сумму более 32 млрд рублей», — добавил он.

Закрытыми остаются и другие популярные массовые выездные направления, отметил эксперт. А возможность замены туров на внутренние направления ограничена из-за роста цен на услуги размещения. К тому же, качественный номерной фонд на лето в основном уже забронирован.

«В результате резко снижаются возможности туроператоров по возврату средств за туры, несостоявшиеся в 2020 году, а это чревато массовыми потребительскими конфликтами. Тем более что отсрочка обязательств туроператоров, установленная постановлением, не распространяется на туры, не состоявшиеся в связи с ограничением воздушного сообщения с Турцией и Танзанией в 2021 году. Продление отсрочки обязательств и распространение ее на все туры, не состоявшиеся в 2020 и 2021 годах, позволит туроператорам выжить в нынешних тяжелейших условиях», — заявил Игнатьев.

В случае принятия законопроекта у туристов появится значительная определенность по поводу перспектив оплаченного отдыха, считает президент РСТ.

«Им будет понятно, что они рано или поздно смогут воспользоваться своим правом на отдых или получат свои деньги. Если же туристы будут массово аннулировать отложенные туры и потребуют возврат денежных средств, это может спровоцировать банкротства туроператоров. И в таком случае потребители рискуют не получить ничего – ни туров, ни денег», — уточнил он.

Директор Альянса туристических агентств России Наталия Осипова считает продление несколько преждевременным.

«Мы все-таки ждем открытия летних популярных направлений – Египта, Туниса и Кипра. Если до сентября не откроются они или другие зарубежные направления, которые могут быть массовыми и востребованными у туристов, туроператоры не смогут выполнить обязательства и нужно будет продлить. Но пока мы ждем все-таки открытия направлений. Все зависит от того, как будут развиваться события», — рассказала она.

Туристов перспектива получить деньги через два года не вдохновляет. «Я покупала тур в Италию еще в 2020 году. Менять не хотела, моей мечтой было попасть именно туда. Деньги мне вернули только недавно. Представляю, что будут чувствовать люди, которые надеются закрыть историю в этом году, а им придется ждать до 23-го года. Лишних денег ни у кого нет, и туры – недешевое удовольствие», — поделилась мыслями москвичка Карина Меликян.

ЧС даст право

Вероятность очередного обострения эпидобстановки и возникновения других чрезвычайных ситуаций, требующих ограничений в сфере туризма, существует и в будущем, подчеркнул депутат Сергей Кривоносов.

В связи с этим законопроект наделяет правительство правом при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности во всей стране или в отдельных регионах устанавливать особенности исполнения договоров о предоставлении гостиничных услуг и реализации турпродукта.