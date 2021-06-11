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Рост цен дошел и до бетона

BFM.RUиещё 1
1 час назад
Цены на бетон выросли. Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем подорожало все, кроме воды. Только за май стоимость материала подскочила на 10% по сравнению с апрелем, в то время как обычно за год бетон дорожает не более чем на 6%.
Производители бетона начали повышать цены
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Примечательно, что цены растут на фоне увеличения производства бетона с начала года — более чем на треть. Ситуацию комментирует член уральского отделения «Деловой России», член Общественного совета Минстроя Свердловской области Валерия Тюменцева.
— На самом деле цены на бетон не везде подскочили, это зависит от региона. А есть регионы, где стабильно низкий рост цен на вообще строительные материалы, например в Челябинской области. Но да, в целом есть такая тенденция, она вообще присутствует на рынке строительства. В настоящем году она связана с повышенным спросом, поскольку после 2020 года очень многие строительные проекты возобновили свое развитие, спрос вырос во всем мире, не только в России, вырос спрос на сырье, и оно сейчас действительно в некоторых областях дефицитное. Также транспортные расходы, расходы на инертные составляющие в бетоне — все вкупе дало определенный рост, не столь значительный, как рост цен на железо или сталь. Есть определенная тенденция, но она все-таки в рамках — от 5% до 10%.
— Вообще, насколько сейчас производство бетона выгодно? Очень многие отрасли жалуются, что работают чуть ли не себе в убыток.
— Можно сказать, что это довольно выгодный бизнес, потому что России есть государственные федеральные программы, направленные на развитие строительства жилья, транспортной инфраструктуры, есть постоянный спрос в промышленности.
По словам эксперта, если производители бетона при росте цен и увеличении числа заказов чувствуют себя хорошо, то девелоперам приходится пересматривать строительные сметы. И дело не только в бетоне, говорит генеральный директор Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.
Станислав Ивашкевич, генеральный директор Ivashkevich Hospitality
«Происходит очень серьезное подорожание строительных материалов, один из которых бетон, очень мощно дорожает металл. Пока, по ощущениям, бетон — процентов на 20, металл — чуть ли не до 50%, кто-то мне даже говорил, что до 70%. Раньше такого резкого роста мы не замечали. Наш ключевой продукт, который мы в последнее время разрабатывали, — это сеть мотелей, она вся состоит из металла и бетона, там легкие конструкции. Изначально мы рассчитывали на 100 млн рублей за один такой мотель. Сейчас у нас цена возросла до 120 млн, боимся, что будет уже 130 млн рублей. На 20% подорожание одного проекта. Для нас это очень серьезное увеличение. Сроки окупаемости изменяются, условия, на которых мы будем просить деньги у банков, изменяются, и у нас сроки увеличивается: если мы ориентировались на окупаемость за семь лет, то сейчас — до десяти лет, окупаемость стандартного отеля. При этом мы понимаем, что резко повысить цену за номер мы не можем, потому что есть рыночные требования: если номер стоил три тысячи рублей, мы не можем с завтрашнего дня продавать его за пять тысяч рублей».
В Союзе производителей бетона «Ъ» сказали, что на фоне устойчивого роста стоимости сырья и тарифов на перевозку предпосылок к снижению цен на бетон пока нет.
Компании,Станислав Ивашкевич,Деловая Россия,Минстрой,Газета "Коммерсантъ",
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