Производители бетона начали повышать цены

— На самом деле цены на бетон не везде подскочили, это зависит от региона. А есть регионы, где стабильно низкий рост цен на вообще строительные материалы, например в Челябинской области. Но да, в целом есть такая тенденция, она вообще присутствует на рынке строительства. В настоящем году она связана с повышенным спросом, поскольку после 2020 года очень многие строительные проекты возобновили свое развитие, спрос вырос во всем мире, не только в России, вырос спрос на сырье, и оно сейчас действительно в некоторых областях дефицитное. Также транспортные расходы, расходы на инертные составляющие в бетоне — все вкупе дало определенный рост, не столь значительный, как рост цен на железо или сталь. Есть определенная тенденция, но она все-таки в рамках — от 5% до 10%.