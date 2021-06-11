Производители бетона начали повышать цены

Цены на бетон выросли. Как пишет газета «Коммерсантъ»
, в нем подорожало все, кроме воды. Только за май стоимость материала подскочила на 10% по сравнению с апрелем, в то время как обычно за год бетон дорожает не более чем на 6%.
Примечательно, что цены растут на фоне увеличения производства бетона с начала года — более чем на треть. Ситуацию комментирует член уральского отделения «Деловой России»
, член Общественного совета Минстроя
Свердловской области Валерия Тюменцева.
— На самом деле цены на бетон не везде подскочили, это зависит от региона. А есть регионы, где стабильно низкий рост цен на вообще строительные материалы, например в Челябинской области. Но да, в целом есть такая тенденция, она вообще присутствует на рынке строительства. В настоящем году она связана с повышенным спросом, поскольку после 2020 года очень многие строительные проекты возобновили свое развитие, спрос вырос во всем мире, не только в России, вырос спрос на сырье, и оно сейчас действительно в некоторых областях дефицитное. Также транспортные расходы, расходы на инертные составляющие в бетоне — все вкупе дало определенный рост, не столь значительный, как рост цен на железо или сталь. Есть определенная тенденция, но она все-таки в рамках — от 5% до 10%.
— Вообще, насколько сейчас производство бетона выгодно? Очень многие отрасли жалуются, что работают чуть ли не себе в убыток.
— Можно сказать, что это довольно выгодный бизнес, потому что России есть государственные федеральные программы, направленные на развитие строительства жилья, транспортной инфраструктуры, есть постоянный спрос в промышленности.
По словам эксперта, если производители бетона при росте цен и увеличении числа заказов чувствуют себя хорошо, то девелоперам приходится пересматривать строительные сметы. И дело не только в бетоне, говорит генеральный директор Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич
.
Станислав Ивашкевич, генеральный директор Ivashkevich Hospitality
«Происходит очень серьезное подорожание строительных материалов, один из которых бетон, очень мощно дорожает металл. Пока, по ощущениям, бетон — процентов на 20, металл — чуть ли не до 50%, кто-то мне даже говорил, что до 70%. Раньше такого резкого роста мы не замечали. Наш ключевой продукт, который мы в последнее время разрабатывали, — это сеть мотелей, она вся состоит из металла и бетона, там легкие конструкции. Изначально мы рассчитывали на 100 млн рублей за один такой мотель. Сейчас у нас цена возросла до 120 млн, боимся, что будет уже 130 млн рублей. На 20% подорожание одного проекта. Для нас это очень серьезное увеличение. Сроки окупаемости изменяются, условия, на которых мы будем просить деньги у банков, изменяются, и у нас сроки увеличивается: если мы ориентировались на окупаемость за семь лет, то сейчас — до десяти лет, окупаемость стандартного отеля. При этом мы понимаем, что резко повысить цену за номер мы не можем, потому что есть рыночные требования: если номер стоил три тысячи рублей, мы не можем с завтрашнего дня продавать его за пять тысяч рублей».
В Союзе производителей бетона «Ъ» сказали, что на фоне устойчивого роста стоимости сырья и тарифов на перевозку предпосылок к снижению цен на бетон пока нет.