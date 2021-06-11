За продажу лекарств без маркировки будут штрафовать

Президент России Владимир Путин подписан закон, который предусматривает штрафы за нарушения при обязательной маркировке лекарств и других товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, штраф грозит за производство или продажу лекарств без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения (если нет признаков уголовно наказуемого деяния). За это должностным лицам придётся заплатить от пяти до 10 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей. Лекарственные препараты при этом конфискуют. Аналогичные штрафы вводятся и за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (или внесение недостоверных данных).

Санкции предусмотрены и за ввод в оборот других немаркированных товаров, если средства идентификации для них обязательны. Для должностных лиц штраф составит от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч с конфискацией предметов административного правонарушения.

За ввод в оборот без маркировки табачных изделий или без нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки, штрафы будут выше. Для должностных лиц они составят от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с конфискацией, а для юрлиц —от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.