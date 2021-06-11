Обыски проходят в офисах "Нафтогаза Украины"

"Государственная фискальная служба Украины продолжает досудебное расследование в уголовном деле по факту возможного уклонения должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" от уплаты НДС на сумму 2,7 миллиарда гривен (99,6 миллиона долларов — ред.). Сейчас ГФС проводит ряд обысков в помещениях упомянутой компании", — сообщила пресс-служба в Facebook.
"За период расследования сотрудники Государственной фискальной службы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы. Следствие продолжается", — отметили в госслужбе.
"Сотрудничаем со следственными органами. Сейчас уточняем детали", — цитирует Белявского агентство "РБК-Украина".