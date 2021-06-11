Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Обыски проходят в офисах "Нафтогаза Украины"

Праймиещё 1
2 часа назад
Государственная фискальная служба Украины проводит обыски в ряде помещений НАК "Нафтогаз Украины" по делу об уклонении от уплаты НДС на сумму около 99,6 миллиона долларов, сообщил пресс-центр службы в пятницу.
Обыски проходят в офисах "Нафтогаза Украины"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Государственная фискальная служба Украины продолжает досудебное расследование в уголовном деле по факту возможного уклонения должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" от уплаты НДС на сумму 2,7 миллиарда гривен (99,6 миллиона долларов — ред.). Сейчас ГФС проводит ряд обысков в помещениях упомянутой компании", — сообщила пресс-служба в Facebook.
По данным госслужбы, начиная с октября 2015 года, должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром", в результате чего в государственный бюджет не поступили НДС.
"За период расследования сотрудники Государственной фискальной службы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы. Следствие продолжается", — отметили в госслужбе.
В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский заявил, что компания сотрудничает со следователями, которые проводят обыски.
"Сотрудничаем со следственными органами. Сейчас уточняем детали", — цитирует Белявского агентство "РБК-Украина".
Компании,Максим Белявский,Нафтогаз,Газпром,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители