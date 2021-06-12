Банки повысят ставки по кредитам и вкладам

За движением рынка следят и в банке "Ренессанс кредит"
. А Промсвязьбанк
в ближайшее время изменений по срочным депозитам и кредитам не планирует, но хочет "улучшить" условия по накопительным счетам. Новикомбанк
планирует пересмотреть ставки по кредитам, а по вкладам — уже повышал недавно. "Почта банк" также поднял ставки по ряду вкладов до заседания ЦБ, ожидая повышения ключевой ставки. "Сейчас внимательно следим за рынком и рассматриваем вопрос коррекции ставок в связи с ростом ключевой ставки ЦБ", — отметили в кредитной организации.