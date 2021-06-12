Банки повысят ставки по кредитам и вкладам

Регулятор в пятницу на фоне разогнавшейся до максимума с 2016 года годовой инфляции (6% по итогам мая) снова сделал выбор в пользу достаточно резкого повышения ключевой ставки — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.