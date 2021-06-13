Киев заговорил о компенсации после запуска «Севпотока-2»

При этом он не уточнил, от кого именно Киев ждёт подобного предложения. Кроме того, Кулеба отказался уточнять, какой размер компенсации удовлетворил бы украинские власти.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.