Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

FT: Украина готова в суде добиваться от "Газпрома" доступа к транзиту газа из Азии

ТАССиещё 5
4 часа назад
Украина готова подать иск против российской компании "Газпром", если она откажется содействовать в транспортировке газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Украины. Об этом в понедельник сообщил руководитель украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью газете Financial Times.
Как сообщил Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Центральной Азии по трубам "Газпрома". "Если они ["Газпром"] откажут, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд", - заявил Витренко, отметив, что этот процесс может занять несколько лет.
"Речь идет о десятках млрд кубических метров. Только лишь газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - добавил глава "Нафтогаза".
Ранее Витренко заявлял, что "Нафтогаз" рассмотрит возможности инициирования новых арбитражных разбирательств против "Газпрома", что позволяет действующий контракт по транзиту газа.
В феврале 2020 года Витренко в должности исполнительного директора "Нафтогаза" сообщал, что украинская сторона может подать иски к "Газпрому" в части "злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением" по новому транзитному контракту и по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также переуступки долговых обязательств "Росукрэнерго". Тогда он заявлял, что сумма исков к "Газпрому" может составить около $17,3 млрд.
Компании,Видео,Юрий Витренко,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,Financial Times,
125
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители