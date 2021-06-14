В феврале 2020 года Витренко в должности исполнительного директора "Нафтогаза" сообщал, что украинская сторона может подать иски к "Газпрому" в части "злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением" по новому транзитному контракту и по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также переуступки долговых обязательств "Росукрэнерго". Тогда он заявлял, что сумма исков к "Газпрому" может составить около $17,3 млрд.