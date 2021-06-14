Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Ресторан McDonald's в Москве могут закрыть из-за мер социальной дистанции

News.ru
1 час назад
Ресторану быстрого питания McDonald's на Мясницкой улице в Москве грозит штраф или приостановка деятельности на 90 суток из-за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.
McDonald's в Москве оказался под угрозой закрытия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня в ходе рейда сотрудниками административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование ресторана McDonald's по адресу: улица Мясницкая, дом 30. По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании, — сказал Поплавский журналистам.
Представителей администрации McDonald's пригласят в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений.
Заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, ресторан могут привлечь к ответственности на сумму до 1 млн рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 суток по решению суда, пояснил Поплавский.
Ранее сообщалось, столичный Дворец спорта «Мегаспорт» могут оштрафовать после концерта группы «Звери» из-за того, что посетители не соблюдали коронавирусные ограничения.
Фанаты музыкантов не соблюдали социальную дистанцию и в большинстве своём не пользовались средствами индивидуальной защиты, такими как маски и перчатки. В результате Дворцу спорта теперь грозит штраф до одного миллиона рублей или же ограничение работы на срок до 90 суток.
В Сети также появилось видео с прошедшего мероприятия. Видно, что большинство пользовались смартфонами без перчаток.
Напоминаем, что в Москве усилили проверку соблюдения требований профилактики COVID-19 из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
А в Московской области введён обязательный масочный режим, который будет действовать до 20 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьёв.
«Обязать в период с 13 июня по 20 июня включительно граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования», — говорится в постановлении.
Компании,Андрей Поплавский,Андрей Воробьев,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители