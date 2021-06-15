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Ozon Express начал региональную экспансию

Праймиещё 2
40 минут назад
Ozon Express (сервис быстрой доставки из дарксторов, подразделение компании Ozon) начал региональную экспансию за пределами Московского региона и запустил работу сервиса в Санкт-Петербурге, сообщили в компании.
Ozon Express начал работать в Санкт-Петербурге
Фото: ТАССТАСС
"Сервис быстрой доставки Ozon Express впервые вышел за пределы Московского региона и начал работать в Санкт-Петербурге. Первый даркстор открылся в центре города", — говорится в сообщении.
Компания также сообщает, что в начале июля доставка Ozon Express покроет весь Санкт-Петербург за счет открытия нескольких дарксторов в разных частях города.
"В ассортименте Ozon Express на старте будет представлено порядка 10 тысяч товарных наименований в 20 товарных категориях — от свежих продуктов, выпечки и бакалеи до товаров повседневного спроса (FMCG), электроники, товаров для детей, косметики и книг", — добавили в сообщении.
По мере развития сервиса в городе ассортимент, как отмечает компания, будет расти, в том числе за счет локальных производителей продуктов и поставщиков готовой еды.
Компании,
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