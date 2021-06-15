Дефицит макулатуры: издатели предупредили о подорожании книг

Российские издатели книг пожаловались на рост цен на бумагу. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского книжного союза (РКС
) руководителю Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) Максиму Шаскольскому, такое удорожание бумаги приведет к повышению цен на продукцию.
В ФАС уже пообещали провести проверку и направили производителям бумаги соответствующие запросы.
Как отметил в беседе с изданием финансовый директор фабрики ООО "Пролетарий СПБ" (продавец переплетного картона) Виталий Калиничев, рост цен за пять месяцев 2021 года составил 39%. Главной причиной называют повышение стоимости макулатуры за год более чем в два раза.
Он отметил, что из-за связанных с коронавирусом ограничений в России возникла существенная нехватка макулатуры. На нее приходится 60% себестоимости картона.
Помимо этого на общий рост цен серьезно влияет падение курса рубля, так как оборудование для производства бумаги закупается в странах Европф.