Дефицит макулатуры: издатели предупредили о подорожании книг

Российские издатели книг пожаловались на рост цен на бумагу. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского книжного союза ( РКС ) руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, такое удорожание бумаги приведет к повышению цен на продукцию.

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В ФАС уже пообещали провести проверку и направили производителям бумаги соответствующие запросы.

Как отметил в беседе с изданием финансовый директор фабрики ООО "Пролетарий СПБ" (продавец переплетного картона) Виталий Калиничев, рост цен за пять месяцев 2021 года составил 39%. Главной причиной называют повышение стоимости макулатуры за год более чем в два раза.

Он отметил, что из-за связанных с коронавирусом ограничений в России возникла существенная нехватка макулатуры. На нее приходится 60% себестоимости картона.