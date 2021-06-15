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России стало не хватать макулатуры

Праймиещё 2
16 минут назад
Российские издатели книг пожаловались на рост цен на бумагу. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского книжного союза (РКС) руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, такое удорожание бумаги приведет к повышению цен на продукцию.
Дефицит макулатуры: издатели предупредили о подорожании книг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ФАС уже пообещали провести проверку и направили производителям бумаги соответствующие запросы.
Как отметил в беседе с изданием финансовый директор фабрики ООО "Пролетарий СПБ" (продавец переплетного картона) Виталий Калиничев, рост цен за пять месяцев 2021 года составил 39%. Главной причиной называют повышение стоимости макулатуры за год более чем в два раза.
Он отметил, что из-за связанных с коронавирусом ограничений в России возникла существенная нехватка макулатуры. На нее приходится 60% себестоимости картона.
Помимо этого на общий рост цен серьезно влияет падение курса рубля, так как оборудование для производства бумаги закупается в странах Европф.
Компании,Российские космические системы,ФАС,
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