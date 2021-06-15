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ЦБ обещает "закручивать гайки", пока не увидит добросовестное поведение участников рынка

ТАСС
26 минут назад
ЦБ РФ будет продолжать "закручивать гайки", пока не увидит, что участники финансового рынка ведут себя добросовестно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год.
"Мы будем здесь продолжать "закручивать гайки", пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом", - сказала она.
По словам Набиуллиной, сейчас ЦБ РФ вводит ключевые информационные продукты по каждому продукту финрынка, где просто и коротко описаны основные параметры и риски.
"Нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили, отрекламировали какие-то продукты, мог отказаться от любой услуги. Сейчас такое введено только по добровольному страхованию", - отметила глава ЦБ РФ.
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