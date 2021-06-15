Назначение главы Нафтогаза признали незаконным

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«Учитывая изложенное, 14 июня глава НАПК Александр Новиков вынес кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений статьи 26 закона Украины «О предотвращении коррупции». В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение правительства 370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», подписан с ним контракт; решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» как незаконного», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Указывается, что согласно украинскому антикоррупционному законодательству после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

«По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины» В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года», – сообщили в агентстве.

Сам Витренко уже заявил о намерении обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о необходимости его увольнения.

«Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной», – цитирует Витренко пресс-служба Нафтогаза.

При этом предписание агентства, внесенное правительству, Витренко назвал незаконным, а выводы ведомства, по его словам, являются типичным примером избирательного правосудия и предвзятого отношения.

Витренко отметил, что во время работы на должности и.о. министра у него не было полномочий влиять на деятельность «Нафтогаз Украины», так как органом управления компании выступал кабмин.