Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar за нарушение мер профилактики COVID-19

ТАССиещё 5
1 час назад
Кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах в центре Москвы опечатано за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом журналистам во вторник сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.
Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar в Москве
Фото: соцсетисоцсети
"Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо ООО "Маргарита 28") по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе. Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", - заявила Суюсанова.
Она отметила, что за данные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, заведению грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Ранее Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе проверки уже выявляло нарушения требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar.
Компании,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители