Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar в Москве

"Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо ООО "Маргарита 28") по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе. Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", - заявила Суюсанова.