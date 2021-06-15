В "Газпром нефти" заявили о готовности отказаться от доллара

По его словам, почти 20% расчетов по экспортным контрактам в дальнее зарубежье в 2020 году были осуществлены уже в других валютах, не в долларах. "Поскольку контракты предусматривают такую возможность, то в очень короткое время мы можем перейти на расчёты в других валютах", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Глава "Газпром нефти" пояснил, почему компания не переходит на расчеты в других валютах в настоящий момент. По его словам, исторически ценообразование в нефтяной отрасли происходит в долларах. Кроме того, рынок заемного капитала в основном тоже долларовый. Это, отметил Дюков, для многих покупателей делает данную валюту расчётов более привлекательной.