В "Газпром нефти" заявили о готовности отказаться от доллара

По его словам, почти 20% расчетов по экспортным контрактам в дальнее зарубежье в 2020 году были осуществлены уже в других валютах, не в долларах. "Поскольку контракты предусматривают такую возможность, то в очень короткое время мы можем перейти на расчёты в других валютах", — сказал он в ходе пресс-конференции.