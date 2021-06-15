"Неудача": Европе пришлось перейти с газа на уголь

Использование угля в Европе подскочило на 10-15 процентов в этом году после того, как холодная и долгая зима привела к истощению газовых хранилищ. Запасы в настоящее время на 25 процентов ниже среднего пятилетнего уровня. Сжигание угля (самого грязного из ископаемых видов топлива) снова получило широкое распространение. Цена на уголь сейчас близка к рекордной. Его возвращение — это неудача для Европы в преддверии переговоров по климату в Глазго в конце этого года, отмечает издание.