Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что попытки Варшавы остановить «Северный поток — 2» закончились провалом. Статья профессора была опубликована в издании Myśl Polska

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Модзелевский считает, что либеральная власть Варшавы хотела угодить правительству Германии, однако борьба против газопровода оказалась неудачной. Он подчеркнул, что даже в США считают санкции в отношении «Северного потока — 2» неактуальными и бесполезными мерами.

Эксперт также отметил провал польской политики в отношении Украины, так как Варшава не может ничего предложить Киеву.

— Экономический и демографический потенциал Украины гораздо больше польского, и если бы ею управляли хотя бы в минимальной степени эффективно, она бы быстро обрела экономический и даже политический перевес, — отметил Модзелевский.

По его словам, война против «Северного потока — 2» является бесполезной.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.