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«Зонтичные» гарантии помогут МСП привлечь от банков ₽3 трлн

Лера Букина
3 часа назад
Малому и среднему бизнесу удастся привлечь 3 трлн рублей банковского финансирования на льготных условиях к 2025 году. Такими прогнозами с «Известиями» поделился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Зонтичные» гарантии помогут МСП привлечь от банков ₽3 трлн
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что это удастся сделать с помощью развертывания программы «зонтичных гарантий» — массового предоставления госпоручительств по кредитам МСП.
Как сообщили в Корпорации МСП, зонтичные поручительства запустят уже в 2021 году. Как отмечается, они значительно облегчат процесс получения кредита.
Механизм предусмотрен для предприятий, которые не обладают достаточным залогом.
В России нужно вводить больше льготных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников. По его словам, запуск программы станет драйвером стабилизации и развития работы МСП.
Открытие» собирается внедрять механизм зонтичного поручительства, отметила директор департамента кредитных продуктов и технологий для МСП организации Елена Куроптева. Она ожидает, что он положительно отразится на объемах кредитования малых и средних компаний.
В Сбербанке отметили, что станут участниками программы. Там также заявили, что лимиты по гарантиям пока не установлены.
«Опора России» также выступает за налаживание выдачи гарантий зонтичным способом. Как заявил первый вице-президент общественного объединения Павел Сигал, механизм направлен на расширение охвата предпринимателей мерами господдержки.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) анонсировал запуск новых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании. Так, в 2021 году запустят зонтичное предоставление поручительств, что позволит МСП привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года.
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