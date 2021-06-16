«Зонтичные» гарантии помогут МСП привлечь от банков ₽3 трлн

Малому и среднему бизнесу удастся привлечь 3 трлн рублей банковского финансирования на льготных условиях к 2025 году. Такими прогнозами с «Известиями» поделился
генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич.
Он отметил, что это удастся сделать с помощью развертывания программы «зонтичных гарантий» — массового предоставления госпоручительств по кредитам МСП.
Как сообщили в Корпорации МСП, зонтичные поручительства запустят уже в 2021 году. Как отмечается, они значительно облегчат процесс получения кредита.
Механизм предусмотрен для предприятий, которые не обладают достаточным залогом.
В России нужно вводить больше льготных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников
. По его словам, запуск программы станет драйвером стабилизации и развития работы МСП.
Открытие» собирается внедрять механизм зонтичного поручительства, отметила директор департамента кредитных продуктов и технологий для МСП организации Елена Куроптева. Она ожидает, что он положительно отразится на объемах кредитования малых и средних компаний.
В Сбербанке
отметили, что станут участниками программы. Там также заявили, что лимиты по гарантиям пока не установлены.
«Опора России» также выступает за налаживание выдачи гарантий зонтичным способом. Как заявил первый вице-президент общественного объединения Павел Сигал
, механизм направлен на расширение охвата предпринимателей мерами господдержки.
Президент РФ Владимир Путин
во время выступления на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) анонсировал запуск новых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании. Так, в 2021 году запустят зонтичное предоставление поручительств, что позволит МСП привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года.