МФО увеличивают долю постоянных клиентов

Микрофинансисты наблюдают увеличение числа клиентов, которые неоднократно берут займы в одних и тех же компаниях. Об этом пишет «Коммерсант».

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В мае 2021 года 48,2% заявок МФК «Займер» получила от клиентов, которые уже не один раз прибегали к ее услугам. Как сообщили в компании, в январе доля заявок от постоянных клиентов оценивалась в 40%.

Месячный прирост заявок от повторных клиентов по итогам мая достиг 5%. Вместе с тем число граждан, которые обратились в организацию впервые, сократилось за период на 6%.

Ряд МФО подтвердили данный тренд.

Увеличение количества повторных займов обусловлено накоплением клиентской базы, заявил заместитель гендиректора по рискам и бизнес-анализу МФК «Мигкредит» Артем Быков . По его словам, их уровень в портфеле может составлять 70–80%.

Основной доход приносят сектору именно постоянные клиенты, отметил гендиректор сервиса онлайн-займов «Гринмани» Андрей Луцык. Потратить средства на привлечение нового клиента и оставить его на максимальный срок – главная цель МФО, указал он.

Как отмечается, чистая прибыль МФО по итогам 2020 года увеличилась на 12%, до 18,4 млрд рублей.