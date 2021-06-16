РФ испытывает не стопроцентную уверенность, а некоторую надежду, что "Минск-2" начнет выполняться, заявил Козак.

Если Вашингтон сможет оказать влияние на Киев по Минским соглашениям, то есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки.