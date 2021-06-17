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Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов питания, готовых блюд и цветов

ТАСС
4 часа назад
Онлайн-ретейлер Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов питания категории fresh и готовых блюд, а также цветов. Об этом говорится в сообщении компании.
Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов и цветов
Фото: ТАССТАСС
"В настоящий момент доставка продуктов питания, готовых блюд и цветов доступна в пределах МКАД, а также в поселках Мосрентген, Московский и Коммунарка. В будущем онлайн-ритейлер расширит зону доставки этих товаров", - отмечается в сообщении.
Доставка осуществляется продавцами самостоятельно в течение двух часов. Продавать скоропортящиеся и замороженные продукты питания и цветы на Wildberries будут как представители крупных продовольственных компаний, так и небольшие фермерские хозяйства, отмечает онлайн-ретейлер.
"Мы развиваем продажи продуктов питания еще с 2018 года. Сначала мы продавали детское питание, затем на онлайн-площадке появились чай и кофе, бакалея, снеки, сладости, хлебобулочные изделия и прохладительные напитки. Сегодня продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на Wildberries: по итогам 2020 года их оборот вырос на 605% год к году", - отметили в пресс-службе Wildberries.
Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей. Ретейлер работает в 14 странах.
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