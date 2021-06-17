Российские производители удобрений инвестируют 500 миллиардов рублей в развитие производства

«Уралхим», «Фосагро», «Акрон», Российские производители удобрений - компании «Еврохим» «Уралкалий» - в 2022 году полностью обеспечат выросшие потребности российских аграриев. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблер».

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По предварительной информации Минсельхоза, в следующем году российским сельхозпроизводителям потребуется около пяти миллионов тонн действующего вещества (д.в.) минеральных удобрений.

Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев рассказал, что члены РАПУ обеспечат потребности аграриев в полном объеме. Для этого в 2021-2022 годах предприятия отрасли инвестируют еще около 500 миллиардов рублей в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений.

В 2020 году общая доля инвестиций предприятий в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений превысила 35 процентов (407,6 миллиарда рублей). По этому показателю отрасль стала лидером российской экономики.

Члены РАПУ называют своим инвестиционным приоритетом внедрение лучших технологий для разработки месторождений минерального сырья, глубокой переработки сырья, производства высокотехнологичной продукции, модернизации инфраструктуры, энергоэффективности, ресурсосбережения и снижения воздействия на окружающую среду.

Инвестиции также пойдут на повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей. Продукция, заказанная заблаговременно, уже завозится в регионы заранее и хранится на складах производителей до начала полевых работ. Благодаря оперативной доставке удобрений в поля применять их можно в оптимальные агрономические сроки.

Планирование графиков аграриями позволяет избежать ажиотажного спроса в сезон, подчеркнули в РАПУ.

В 2019-2020 годах цены на ключевые виды минеральных удобрений серьезно упали (на 40 процентов). В 2021 году по всему миру наблюдается восстановление цен. Спрос на удобрения за пределами России растет из-за повышения цен на продовольствие.

Российские производители удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию цен. Также компании обеспечивают недискриминационный доступ аграриев к минеральным удобрениям с помощью биржевых торгов, где можно быстро найти и закупить необходимые марки удобрений. На электронной площадке СПбМТСБ представлены все члены РАПУ.