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Victoria's Secret отказывается от "ангелов"

Газета.Ru
2 часа назад
Бренд нижнего белья Victoria's Secret заменяет своих моделей, известных как «ангелы», на женщин, отличающихся «достижениями, а не пропорциями». Об этом сообщает New York Times.
Victoria's Secret отказывается от "ангелов"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Так, в число моделей бренда вошли 35-летняя футболистка и активистка кампании за гендерное равенство Меган Рапино, 17-летняя китайско-американская лыжница Эйлин Гу, 29-летняя двухрасовая модель и защитница инклюзивности Палома Эльзессер, а также 38-летняя индийская актриса Приянка Чопра Джонас.
«Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нашему бренду нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и стать о том, чего хотят женщины», — заявил исполнительный директор компании Мартин Уотерс.
Ранее две знаменитые супермодели 90-х – 52-летняя Хелена Кристенсен и 56-летняя Брук Шилдс – приняли участие в рекламной кампании британского бельевого бренда Coco de Mer.
Компании,Хелена Кристенсен,Приянка Чопра,
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