Декарбонизация: объявлена война против российских компаний

Российские компании находятся в зоне риска из-за международных процессов, направленных на декарбонизацию окружающей среды. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young, пишут «Ведомости».

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В этой связи российский бизнес рискует столкнуться со сложностями по всему миру.

Как сообщается, в настоящее время идет процесс декарбонизации производства и экономики во многих странах. Прежде всего, это касается стран Евросоюза и США.

В Брюсселе работают над внедрением углеродного налога, который будет взиматься с импортируемых товаров, производящихся в недостаточно экологичных условиях.

Как сообщили в Ernst&Young, данная мера обойдется российским компаниям примерно 15 миллиардов евро к 2030 году.

США также выступают за «климатическое регулирование импорта», однако пока рано говорить о конкретных инструментах, поскольку они пока не проработаны.

Как считают авторы обзора, новые законодательные меры - проявление несправедливой конкуренции по отношению к российской экспортной продукции. В настоящее время ее в основном производят в недостаточно экологичных условиях. Процесс восстановления страны после пандемии только усилит этот удар по экономике.

Специалисты компании сходятся во мнении, что будущий углеродный налог Евросоюза – метод уравнять себестоимость дорогих возобновляемых источников энергии и более дешевого ископаемого топлива.

Как отмечается, из-за дефицита ископаемых источников энергии и дополнительных из-за этого расходов страны региона будут вынуждены пойти на это.