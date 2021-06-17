Декарбонизация: объявлена война против российских компаний

Российские компании находятся в зоне риска из-за международных процессов, направленных на декарбонизацию окружающей среды. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young, пишут
«Ведомости».
В этой связи российский бизнес рискует столкнуться со сложностями по всему миру.
Как сообщается, в настоящее время идет процесс декарбонизации производства и экономики во многих странах. Прежде всего, это касается стран Евросоюза
и США.
В Брюсселе работают над внедрением углеродного налога, который будет взиматься с импортируемых товаров, производящихся в недостаточно экологичных условиях.
Как сообщили в Ernst&Young, данная мера обойдется российским компаниям примерно 15 миллиардов евро к 2030 году.
США также выступают за «климатическое регулирование импорта», однако пока рано говорить о конкретных инструментах, поскольку они пока не проработаны.
Как считают авторы обзора, новые законодательные меры - проявление несправедливой конкуренции по отношению к российской экспортной продукции. В настоящее время ее в основном производят в недостаточно экологичных условиях. Процесс восстановления страны после пандемии только усилит этот удар по экономике.
Специалисты компании сходятся во мнении, что будущий углеродный налог Евросоюза – метод уравнять себестоимость дорогих возобновляемых источников энергии и более дешевого ископаемого топлива.
Как отмечается, из-за дефицита ископаемых источников энергии и дополнительных из-за этого расходов страны региона будут вынуждены пойти на это.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
в ходе Биржевого форума заявил, что введение «углеродного налога» в Евросоюзе повлечет за собой потерю конкурентоспособности российской продукции на европейском рынке.