Владелец TikTok удвоил годовую прибыль

Китайская компания ByteDance, владелец популярной социальной сети TikTok, удвоила и прибыль и выручку в 2020 году. Нарастить финансовые показатели организации не помешало давление Белого дома. Предыдущий президент США Дональд Трамп
пытался запретить работу приложения в стране, однако нынешний глава государства Джо Байден
в июне отозвал указ своего предшественника. Общая выручка ByteDance в 2020 году составила $34,4 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 111%, сообщил «Би-би-си» со ссылкой на внутреннюю служебную записку. Официальный представитель компании подтвердил эту информацию. Годовая валовая прибыль китайской организации, в свою очередь, выросла на 93% и достигла показателя в $19 млрд. Чистый убыток за 2020 год составил $45 млрд, он связан с разовой бухгалтерской корректировкой и не имеет отношения к операционной деятельности, отмечается в записке. В ByteDance также подсчитали число активных пользователей на своих платформах по состоянию на декабрь 2020 года. Этот показатель составил около 1,9 млрд человек в месяц. Огромную популярность видеосервиса TikTok связывают с растущим давлением на компанию со стороны правительств по всему миру, в том числе США и Китая. Неделей ранее стало известно, что американский президент Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который запретил гражданам совершать сделки с ByteDance. В то же время он подписал новое распоряжение, в котором подробно прописываются новые правила в сфере защиты национальной безопасности, в том числе усиление мер безопасности личных данных. Накануне агентство Reuters писало , что новый указ вынудит китайские компании принять жёсткие меры для защиты персональных данных пользователей, если они захотят остаться на американском рынке. Проблемы возникают у ByteDance и в Китае. В апреле местные регуляторы призвали 13 онлайн-платформ, в том числе владельца TikTok, соблюдать более строгие правила в своих финансовых подразделениях. Так власти пытаются предотвратить появление монополистов и «беспорядочную экспансию капитала». В конце марта стало известно, что стоимость ByteDance резко увеличилась и оказалась выше Coca-Cola
и ExxonMobil
. На тот момент компанию оценивали более чем в $250 млрд. Этому помог стабильный рост показателей организации. При этом ByteDance является одной из немногих крупных интернет-компаний в Китае, которая ещё не стала публичной. В мае основатель ByteDance Чжан Имин объявил об уходе с поста генерального директора компании. Ожидается, что он покинет организацию в конце 2021 года. Отсрочка понадобилась для «мягкой смены руководства». В своём заявлении Имин отметил, что хочет сфокусироваться на долгосрочной стратегии компании. Фото: Flickr , CC BY-SA 2.0 Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере .