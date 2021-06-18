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Экс-замглавы ЦБ задержан за присвоение денег банка

Вероника Полынина
2 часа назад
В Москве арестован бывший заместитель председателя Центробанка Константин Корищенко.
Экс-замглавы ЦБ задержан за присвоение денег банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Корищенко под стражу сроком на два месяца.
По информации «Интерфакса», Корищенко задержали в рамках расследования уголовного дела о выводе 3,2 млрд рублей из «Инвестбанка». Вместе с ним задержали индивидуального предпринимателя Максима Пальчуна.
Обоим предъявили обвинения по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере организованной группой (ч.4 ст. 160 УК РФ).
«Корищенко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД в 2019 году по факту вывода из "Инвестбанка" под видом невозвратных кредитов порядка 3,2 млрд рублей организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ)», - рассказал источник агентства.
По делу «Инвестбанка» проходят в общей сложности 19 человек – почти все они являются бывшими менеджерами банка. В числе фигурантов - экс-председатель «Инвестбанка» Сергей Менделеев и экс-члены наблюдательного совета банка Сергей Зайцев и Владимир Гезин.
11 июня Гезин был осужден на 3,5 года колонии.
Константин Корищенко в 2002-2008 годах занимал должность заместителя председателя Банка России. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.
Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» прекратил деятельность 13 декабря 2013 года в связи с отзывом лицензии Центробанком.
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