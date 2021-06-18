Экс-замглавы ЦБ задержан за присвоение денег банка

Константин Корищенко. В Москве арестован бывший заместитель председателя Центробанка

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Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Корищенко под стражу сроком на два месяца.

По информации «Интерфакса» , Корищенко задержали в рамках расследования уголовного дела о выводе 3,2 млрд рублей из «Инвестбанка» . Вместе с ним задержали индивидуального предпринимателя Максима Пальчуна.

Обоим предъявили обвинения по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере организованной группой (ч.4 ст. 160 УК РФ).

«Корищенко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД в 2019 году по факту вывода из "Инвестбанка" под видом невозвратных кредитов порядка 3,2 млрд рублей организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ)», - рассказал источник агентства.

По делу «Инвестбанка» проходят в общей сложности 19 человек – почти все они являются бывшими менеджерами банка. В числе фигурантов - экс-председатель «Инвестбанка» Сергей Менделеев и экс-члены наблюдательного совета банка Сергей Зайцев и Владимир Гезин.

11 июня Гезин был осужден на 3,5 года колонии.

Константин Корищенко в 2002-2008 годах занимал должность заместителя председателя Банка России. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС