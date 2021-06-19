«Газпром» уличили в рекордной утечке метана

Российский «Газпром» признал факт аварийного выброса большого количества природного газа из одного из своих трбопроводов в Татарстане. Об обнаружении массированной утечки объявила геоаналитическая компания Kayrros SAS, сообщает агентство Bloomberg.

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Мощная утечка метана на объекте ПАО «Газпром» была обнаружена с помощью данных со спутников. Российская компания признала, что 4 июня в атмосферу было выпущено порядка 2,7 миллиона кубометров метана. Это эквивалентно 1830 метрическим тоннам природного углеводорода.

«Газпром», по данным агентства, объяснил произошедшее проблемами на трубопроводе «Уренгой-Центр 1» в Татарстане. По словам представителей компании, «учитывая срочность», специалисты не смогли использовать передвижную компрессорную станцию, которая могла бы сократить масштаб выброса метана при ремонте.

По оценкам «Фонда защиты окружающей среды» (Environmental Defense Fund), выброс имеет примерно такое воздействие на экологию, как эксплуатация в течении года 40 000 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.