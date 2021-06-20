Суд в Египте вынесет решение о дальнейшей судьбе Ever Given

Суд в египетской Исмаилии проведет в воскресенье заседание, на котором может вынести решение по иску Суэцкого канала против владельцев контейнеровоза Ever Given, из-за которого в марте на шесть дней была остановлена навигация по каналу.

Фото: © РИА Новости. Ахмед Махмуд © РИА Новости. Ахмед Махмуд

В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в "легитимности ареста груза" и "отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала" по выплате компенсаций. Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а 4 мая передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения до 20 июня, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке.

Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов.

Страховая компания владельцев судна UK Club сообщила на днях в пресс-релизе, что ведет "серьезные и конструктивные" переговоры с администрацией Суэцкого канала, и надеется достичь позитивного разрешения проблемы в ближайшем будущем.

При этом 3 июня UK Club после пресс-конференции представителей Суэцкого канала заявила, что владельцы судна "полностью признают право администрации канала на компенсацию вследствие инцидента". Однако компания выразила обеспокоенность из-за заявлений администрации канала о вине капитана судна. "Важно прояснить, что хотя капитан и отвечает за судно, навигация в Суэцком канале в рамках колонны контролируется лоцманами Суэцкого канала и службами контроля навигации канала, в том числе они контролируют скорость прохождения кораблей и наличие буксиров", — заявила UK Club.

Защита владельца судна настаивает, что разногласия с администрацией канала связаны из-за суммы компенсации, которую владелец считает завышенной.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.

Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

UK Club, страховая компания владельцев судна Ever Given, ранее назвала "исключительно высокой" обе суммы компенсации, требуемые Суэцким каналом. Судно задержано и находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.