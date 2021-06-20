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«Победа» объявила о возобновлении рейсов в Турцию

Ювелина Бернст
28 минут назад
Российская авиакомпания «Победа» возобновит полеты в Турцию с 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.
«Победа» объявила о возобновлении рейсов в Турцию
Фото: ТАССТАСС
Рейсы будут ежедневными. Из Внуково лайнеры будут летать в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. В компании пояснили, что продажа билетов началась сегодня.
Полеты в Турцию возобновляет не только «Победа». Ранее стало известно, что с 25 июня «Аэрофлот» предложит россиянам улететь в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан.
На этой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня.
Решение принято после заключения российских инспекторов. Они заключили, что в Турции соблюдается масочный режим, организовано снабжение санитайзерами и прочими средствами защиты.
В апреле власти России ограничили авиасообщение с Турцией до 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
Компании,Татьяна Голикова,Международный аэропорт Внуково,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,
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