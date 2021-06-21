Turkish Airlines возобновит полеты в Россию с 22 июня

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник.

Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил РИА Новости, что Анталья ожидает 33 рейса из РФ во вторник после возобновления авиасообщения.