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Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию с 22 июня

Праймиещё 6
1 час назад
Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник.
Turkish Airlines возобновит полеты в Россию с 22 июня
Фото: ReutersReuters
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
"В соответствии с принятым решением официальных властей России, запрет на полеты из России и в нее будет отменен с 0.00 (мск) 22 июня. С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме", — сказал собеседник агентства.
Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил РИА Новости, что Анталья ожидает 33 рейса из РФ во вторник после возобновления авиасообщения.
Компании,Татьяна Голикова,РИА Новости,
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