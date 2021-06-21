Рокфеллеры вложат $500 млрд в развитие зелёной энергетики

Шведский ретейлер IKEA и Фонд семьи Рокфеллер создадут совместный фонд по развитию проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Каждый из участников сделки вложит по $500 млрд, к концу 2021 года основатели фонда намерены привлечь ещё $10 млрд от международных агентств по развитию. Затем к участию пригласят коммерческих инвесторов.

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IKEA и семья Рокфеллер вложат в зелёную энергетику самые большие в истории своих фондов средства, сообщила газета Financial Times. Каждый фонд потратит на организацию по $500 млн, чтобы вывести свыше 1 млрд человек из энергетической бедности к концу текущего десятилетия, а также сократить выбросы парниковых газов на 1 млрд т.

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По словам президента Фонда семьи Рокфеллер Раджива Шаха, такая инициатива может быть коммерчески выгодной. Первоначальный риск фонда составляет $1 млрд, при этом организация «может разблокировать» ещё десятки миллиардов долларов.

«Мы здесь не играем. Мы видели, как это работает в Индии. Мы знаем, что нужно, чтобы добиться успеха», — подчеркнул Шах.

Исполнительный директор IKEA Foundation Пер Хеггенес, в свою очередь, отметил, что новая организация позволит противостоять двум крупнейшим угрозам в развивающихся странах — бедности и климатическим изменениям. Платформа нацелена на развитие проектов «распределённых» возобновляемых источников энергии, а не централизованных электростанций. Интерес для фонда представляют мини-проекты в сферах солнечной и гидроэнергетики.

Фонды заявили, что уже подписали соглашения с Международной финансовой корпорацией, входящей в структуру Всемирного банка , и Международной корпорацией финансирования развития США. Они также выразили надежду на то, что участие IKEA в проекте позволит привлечь к работе и европейские агентства.

К концу года сооснователи нового фонда планируют получить от финансовых институтов $10 млрд, а затем пригласить коммерческих инвесторов для поддержки отдельных энергетических проектов. По мнению Шаха, в конечном счёте объём фонда может увеличиться до $100 млрд и даже $1 трлн c учётом использования его «благотворительного капитала в качестве рычага для получения коммерческого капитала».

По итогам 2020 года фонды зелёной энергетики стали самыми доходными в США. Паи двух таких организаций, которыми управляет Invesco, выросли в цене более чем втрое. Такие результаты объяснили подорожанием компаний, которые занимаются развитием солнечной энергетики.