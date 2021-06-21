Задолженность по зарплате выросла за май

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за май выросла на 33,4 миллиона рублей, или на 2,2%, и на 1 июня составила 1,59 миллиарда рублей, сообщил Росстат

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Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 504,5 миллиона рублей (31,8%), в 2020 году — 332,6 миллиона рублей (21%), в 2019 году и ранее — 748,4 миллиона рублей (47,2%).

Задолженность по зарплате на 1 июня имели менее 1% работников обследуемых организаций.