Чистая прибыль банков выросла на 7%

Чистая прибыль российских банков в мае 2021 года составила 216 млрд рублей, что на 7% выше апрельского результата. По итогам первых пяти месяцев этого года чистая прибыль кредитных организаций почти достигла 1 трлн рублей, следует из материалов Банка России

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"Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд рублей (доходность на капитал - 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 млрд рублей). По итогам пяти месяцев прибыль практически достигла 1 трлн рублей", - отмечается в материалах.

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Согласно данным ЦБ, количество прибыльных банков в мае выросло с 221 до 234. При этом доля прибыльных кредитных организаций в активах сектора по итогам пяти месяцев осталась на уровне 97%, указали в регуляторе.

Кроме того, в Банке России напомнили, что в течение мая у четырех кредитных организаций были отозваны лицензии, еще у одного банка лицензия была аннулирована по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих пяти банков составляет менее 0,1% активов сектора.

Прибыль российских банков в 2021 году

Притом прибыль банков в России по итогам 2021 года в случае отсутствия неожиданных шоков на рынке может составить около 2 трлн рублей.

"Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз в 1,5-1,7 трлн рублей и будет около 2 трлн рублей", - говорится в материалах регулятора.

Ранее глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов говорил журналистам, что прибыль российского банковского сектора по итогам 2021 года может превысить озвученный ранее ЦБ прогноз и составить более 1,7 трлн рублей. По итогам 2020 года российские банки заработали 1,6 трлн рублей.

Объем ликвидности банковского сектора

Общий объем рублевых ликвидных активов банковского сектора в мае вырос на 0,5 трлн рублей, до 16,3 трлн рублей.

"Росли главным образом средства, размещенные в Банке России, на фоне притока корпоративных и государственных средств в банки. Объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях", - пояснили в ЦБ.

При этом на конец мая объем активов, находящихся в составе "мягкого залога" (средства, которые банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов) составил 4,9 трлн рублей (около 10% рублевых средств клиентов).