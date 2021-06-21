"Газпром" проиндексирует цены на газ

Так, самая низкая оптовая цена на газ "Газпрома" установлена для потребителей ЯНАО - 2,769 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м. Самая высокая будет действовать для регионов Кавказа (56 пояс) - 5,155 тыс. руб. за тыс. куб. м. Для Москвы установлена цена в размере 5,050 тыс. руб. за тыс. куб. м, для Санкт-Петербурга - 4,871 тыс. руб. за тыс. куб. м.

В нем также отмечалось, что индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным и газораспределительным сетям в целом по стране "будет осуществляться темпами не выше инфляции". В документе указывалось, что в июле 2020 года тарифы должны были быть индексированы на 3,2%, но этого не произошло. В июле этого года они будут повышены на 3,7%, а в 2022-2024 годах - на 4% ежегодно.