Акции «М.Видео» упали на фоне санкций к Гуцериеву

«Михаил Гуцериев — известный российский бизнесмен, имеющий бизнес-интересы в Белоруссии в секторах энергетики, калийных удобрений и других. Он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому он скопил значительное богатство и влияние в политической элите Белоруссии», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном журнале Совета ЕС. «Гуцериев владеет компанией „Славкалий“, которая строит Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей под Любанью. Это самая крупная инвестиция в Белоруссию стоимостью $2 млрд», — отмечается в документе.