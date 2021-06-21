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Акции «М.Видео» упали на фоне санкций в отношении Гуцериева

Investing.com Россия
5 часов назад
Investing.com — Акции «М.Видео (MCX:MVID)» упали на 4,4% на фоне решения ЕС о введении санкций в отношении Белоруссии. В санкционный список попал бизнесмен Михаил Гуцериев, в чей холдинг «Сафмар» входит торговая сеть.
Акции «М.Видео» упали на фоне санкций к Гуцериеву
Фото: ТАССТАСС
В моменте падение доходило до 5, 09%, отмечают «РБК Инвестиции».
«Михаил Гуцериев — известный российский бизнесмен, имеющий бизнес-интересы в Белоруссии в секторах энергетики, калийных удобрений и других. Он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому он скопил значительное богатство и влияние в политической элите Белоруссии», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном журнале Совета ЕС. «Гуцериев владеет компанией „Славкалий“, которая строит Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей под Любанью. Это самая крупная инвестиция в Белоруссию стоимостью $2 млрд», — отмечается в документе.
Совет постановил применить ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц. Это решение было принято «ввиду эскалации серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестоких репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».
Кроме того, семь физических и одно юридическое лицо попали в санкционный список в в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая и задержанием журналистов Роаман Протасевич и Софии Сапега.
В целом под санкции ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии попали 166 человек и 15 организаций. Санкции предполагают визовые ограничения, заморозку активов и ограничение на предоставление финансирования от европейских компаний и граждан.
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