Бумажные книги подорожают в два раза

Традиционные книги к 2025 году подорожают в два раза, при этом цены на электронные издания не изменятся, сообщили "Известиям" в Российском книжном союзе ( РКС ).

Эксперты считают, что повышение стоимости книг связано не только с развитием интернет-технологий, но и с ценами на офсетную бумагу и картон. Множество производителей бумаги предупредили о предстоящем повышении цен на 6–15%. Они объяснили это ростом стоимости сырья, энергии и транспортных расходов.

Президент РКС Сергей Степашин считает, что для остановки подорожания книжной продукции нужен контроль государства за обоснованностью повышения цен и ценообразованием при внутренних и зарубежных поставках.

"По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги — 39%", — отметил он.

Как заявила руководитель PR-отдела департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Мария Бабий, принимая во внимание снижение покупательской способности населения, издательства стараются сдерживать рост цен на книги в пределах инфляции.

Консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова озвучила прогноз, по которому в 2021 году книги из-за роста цен на бумагу могут подорожать в среднем на 10%.

По сравнению с 2019 годом падение продаж по разным издательствам составляет 10–35% в год. Основными триггерами рынка остаются интернет-платформы и электронные и аудиокниги. Их доля продаж в Сети выросла до 40%.