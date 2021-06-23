Дефицит и инфляция: цены на автомобили показали рост

В России в первом полугодии автомобили подорожали на 5–20%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных дилеров.

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Как указали в «Авилоне» , рост цен на авто обусловлен инфляцией, колебанием курса валют и дефицитом автомобилей.

Владимир Беспалов из « ВТБ Капитал » заявил, что повышение цен на 20% возможно для отдельных моделей, в частности, премиальных. Он склоняется к оценке роста в 5–10% в целом по рынку.

Производители меняют цены ступенчато, резких и непредвиденных повышений не наблюдается, поскольку влияние всех основных драйверов оценивают в долгосрочной перспективе, заявил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.

За полгода в среднем на 5–9% выросли в цене машины Volkswagen, Mitsubishi — на 1–5%, Hyundai — на 10%. Стоимость автомобилей Kia и Volvo поднялась на 5–10%. Стоимость Cadillac, Chevrolet подскочила на 5–7%, Mini — на 5%, BMW — на 7–9%, Mercedes-Benz — на 2%. На Suzuki к началу года цены поднялись приблизительно на 4,5–5,5% в зависимости от модели бренда.

Все опрошенные дилеры и ряд концернов отметили дефицит определенных моделей и комплектаций. Более того, в регионах наблюдается нехватка запчастей, указали они.

Когда спрос будет исчерпан и объемы предложения восстановятся, рынок станет более конкурентным, полагает Беспалов. В таких условиях наряду с укреплением российской валюты участники рынка будут более осторожно повышать цены.