Дефицит и инфляция: цены на автомобили показали рост

В России в первом полугодии автомобили подорожали на 5–20%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных дилеров.
Как указали в «Авилоне»
, рост цен на авто обусловлен инфляцией, колебанием курса валют и дефицитом автомобилей.
Владимир Беспалов
из «ВТБ Капитал
» заявил, что повышение цен на 20% возможно для отдельных моделей, в частности, премиальных. Он склоняется к оценке роста в 5–10% в целом по рынку.
Производители меняют цены ступенчато, резких и непредвиденных повышений не наблюдается, поскольку влияние всех основных драйверов оценивают в долгосрочной перспективе, заявил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.
За полгода в среднем на 5–9% выросли в цене машины Volkswagen, Mitsubishi — на 1–5%, Hyundai — на 10%. Стоимость автомобилей Kia и Volvo поднялась на 5–10%. Стоимость Cadillac, Chevrolet подскочила на 5–7%, Mini — на 5%, BMW — на 7–9%, Mercedes-Benz — на 2%. На Suzuki к началу года цены поднялись приблизительно на 4,5–5,5% в зависимости от модели бренда.
Все опрошенные дилеры и ряд концернов отметили дефицит определенных моделей и комплектаций. Более того, в регионах наблюдается нехватка запчастей, указали они.
Когда спрос будет исчерпан и объемы предложения восстановятся, рынок станет более конкурентным, полагает Беспалов. В таких условиях наряду с укреплением российской валюты участники рынка будут более осторожно повышать цены.
Сергей Целиков
, генеральный директор агентства «Автостат» недавно спрогнозировал подорожание машин до 15%, поскольку на авторынке наблюдается дефицит товара.