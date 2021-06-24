Visa приобретет платформу Tink

Компания Tink была основана в 2012 году в Стокгольме, ее штат составляет около 400 человек. Банковская платформа на открытой основе позволяет банкам, финтех-компаниям и стартапам разрабатывать финансовые услуги. С помощью своего программного интерфейса Tink позволяет клиентам получать доступ к финансовым данным, инициировать платежи и создавать инструменты управления личными финансами, поясняет Visa.