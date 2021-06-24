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Visa приобретет платформу Tink

Прайм
3 часа назад
Одна из крупнейших в мире глобальных платёжных систем Visa купит финтех-платформу Tink за 1,8 миллиарда евро, говорится в сообщении Visa.
Visa приобретет платформу Tink
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Компания Tink была основана в 2012 году в Стокгольме, ее штат составляет около 400 человек. Банковская платформа на открытой основе позволяет банкам, финтех-компаниям и стартапам разрабатывать финансовые услуги. С помощью своего программного интерфейса Tink позволяет клиентам получать доступ к финансовым данным, инициировать платежи и создавать инструменты управления личными финансами, поясняет Visa.
Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
Сообщается также, что Tink сохранит свой бренд и нынешнюю команду менеджеров, штаб-квартира компании останется в Стокгольме.
Также отмечается, что сделка требует одобрения регулирующих органов и соблюдения обычных условий её совершения. Покупка Tink никак не отразится на ранее объявленной программе обратного выкупа акций Visa и ее политике выплаты дивидендов, подчёркивает компания.
Компании,Visa,
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