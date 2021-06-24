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СМИ сообщили о возбуждении дела против IKEA в связи с неуплатой

Праймиещё 2
1 час назад
Федеральная таможенная служба (ФТС) по Москве (Московская таможня) возбудила административное дело против крупнейшего в мире продавца мебели IKEA по причине возможной неуплаты таможенных платежей на сумму свыше 14 миллионов долларов (1 миллиарда рублей), сообщает агентство Блумберг.
Иск на миллиард: ФТС возбудила дело против IKEA
Фото: ТАССТАСС
Ранее в 2020 году, ФТС возбудила дело против компании вследствие того, что IKEA занижала стоимость лицензионных платежей за период с 2017 по 2020 годы.
По словам пресс-службы компании, которые приводит агентство, IKEA осведомлена об иске и оспаривает его.
Ранее, ФТС РФ также возбудила уголовное дело в отношении крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов).
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в 30 странах мира, управляет 378 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и шесть дизайн-студий IKEA.
Компании,Федеральная таможенная служба,Ikea,Bloomberg,
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