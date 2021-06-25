"Яндекс.Маркет" будет продавать лекарства по рецепту

"Фармацевтическая лицензия, которую планирует получить "Яндекс.Маркет", позволит компании активнее развивать категорию здоровье на маркетплейсе. Сервис уже в пилотном режиме доставляет безрецептурные лекарства по Москве из аптечных сетей, в ближайшее время раскатим услугу по Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. На первом этапе будет доступно 2 тыс. SKU, планируем нарастить ассортимент до 20 тыс. SKU", - отметили в компании. При этом "Яндекс.Маркет" также планирует подать заявку на участие в экспериментально-правовом режиме. "Он позволит доставлять до двери и рецептурные лекарства в регионах, участвующих в эксперименте", - сообщили в компании.
"Сейчас изучаем такой вариант", - отметили в компании.