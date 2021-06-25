ЦБ отозвал лицензию у «Актив Банка»

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По величине активов кредитная организация занимала 192 место в банковской системе РФ.

ЦБ РФ принял такое решение в связи с тем, что "Актив Банк" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Кроме того, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Значительную часть кредитного портфеля "Актив Банка" составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, сообщает регулятор.

Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление "Актив Банком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В "Актив Банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.