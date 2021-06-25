«Менее нужно»: число банкоматов сократится

В будущем банкоматы будут представлять собой единую инфраструктуру для всех банков, а число аппаратов в целом будет сокращаться. Об этом сообщил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер в ходе конференции Frank RG по финтеху, передает агентство «Прайм».
«Их количество, безусловно, будет снижаться, то, что мы видим, глобальный тренд заключается в том, что за период пандемии на 20% снизилось снятие наличных по всему миру. Просто потому что людям это становится менее нужно», — заявил он.
По словам Бернера, в дальнейшем уже нельзя будет увидеть в одном торговом центре пять-шесть банкоматов разных банков. Глава Visa в РФ придерживается мнения, что кредитные учреждения будут пользоваться аппаратами друг друга.
Доля россиян, которые не могут обойтись без расчетов по банковским картам, впервые превысила долю тех, кто не может жить без наличных. Это следует из результатов социологического опроса, опубликованного Банком России на этой неделе. Россияне стали реже оплачивать покупки наличными, однако выступают за то, чтобы у них с собой были деньги в качестве резерва.
Российские финансовые организации начали внедрять биометрические банкоматы. Так, в 2021 году переоборудовать часть парка АТМ собираются «Сбер» и РСХБ, пилотные проекты запустят в ВТБ, «Дом.РФ» и ОТП-Банке.