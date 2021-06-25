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"Вины "Газпрома" нет": Эксперт ответил на критику компании со стороны европейцев

Елена Прошина
57 минут назад
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с "Рамблером" прокомментировал обвинения в адрес «Газпрома» со стороны европейцев в создании дефицита на рынке газа.
Ранее, как сообщило издание Financial Times, Европейские эксперты и игроки газового рынка обрушились с резкой критикой на российского экспортера "Газпром" из-за отказа компании увеличить поставки газа в Европу. Европейские страны испытывают рекордный дефицит на газовом рынке, это толкает цены "голубого топлива" до рекордных за 13 лет отметок.
"Прямой вины "Газпрома" здесь, конечно, нет. Он не обязан поставлять неограниченные объёмы газа. Компания полностью выполняет свои контрактные обязательства. Другой вопрос, что они могли обращаться к "Газпрому" за дополнительными поставками (краткосрочные контракты, сиюминутные партии), — компания имеет полное право их не удовлетворять. Потому что сейчас единственная возможность удовлетворить подобные заявки — это увеличить прокачку газа через украинскую газотранспортную систему. Там очень жёсткий контракт у "Газпрома" с украинцами, 40 млрд кубов газа в год он должен прокачать. И эти 40 млрд просто делятся на 365 дней — и мы получаем ежесуточный объём прокачки.

Если вы хотите прокачивать больше, чем этот контрактный объём, — то вы заплатите по повышающему коэффициенту. Для дополнительных объёмов прокачки тариф выше. Поэтому "Газпрому" это не так выгодно, как качать хотя бы в рамках контракта с украинцами. Хотя и там тариф самый высокий среди всех европейских газопроводов.

С таким же успехом европейские потребители могут пожаловаться на всех в мире производителей СПГ. Ведь Европа настроила огромное количество СПГ-терминалов. И где поставки СПГ? Давайте, пожалуйтесь на производителей СПГ — на США, Катар, Нигерию, Алжир, Норвегию, что они решили подзаработать и направили весь свой газ в Азию. Потому что там цены ещё выше, чем в Европе.

Какие претензии могут быть к "Газпрому"? Он все свои контрактные обязательства выполняет. А вот эти новые заявки — да, здесь можно усмотреть логику "Газпрома" в том, что он подталкивает европейцев и по сути намекает: "Давайте быстро введём в эксплуатацию новую трубу и по ней будем загружать европейский рынок, тогда все ваши дополнительные потребности будут удовлетворены. Давайте еще запустим её на полную мощность и разрешим загружать на полную мощность газопровод OPAL".

Получается, что европейцы жалуются на нехватку газа, а сами не дают загружать газопровод OPAL, который является продолжением "Северного потока-1". Он загружен на 50 процентов мощности. Они делают это по надуманной причине, что якобы там надо создать конкуренцию. Так вот нет никакой конкуренции. Дайте его загрузить — и будут вам дополнительные поставки. Но европейцы же сами этого не делают.

Пусть предъявляют претензии к своим регуляторам. Дали бы загрузить OPAL — и получили бы дополнительные объёмы газа. Если всё будет нормально, "Северный поток-2" запустят в конце августа — его разрешайте загружать и OPAL.

Да, может быть, что "Газпром" косвенно подталкивает европейцев к тому, чтобы они не вставляли палки в колёса новому газопроводу. Но предъявлять какие-то серьёзные претензии, судебные иски, это, конечно, фантастика. Потому что "Газпром" не нарушает контрактных обязательств. Европейцы, платите больше — и придёт к вам СПГ, раз вы так хотите газа", — заявил эксперт.
Компании,Видео,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Газпром,РИА Новости,
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