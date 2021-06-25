"Прямой вины "Газпрома" здесь, конечно, нет. Он не обязан поставлять неограниченные объёмы газа. Компания полностью выполняет свои контрактные обязательства. Другой вопрос, что они могли обращаться к "Газпрому" за дополнительными поставками (краткосрочные контракты, сиюминутные партии), — компания имеет полное право их не удовлетворять. Потому что сейчас единственная возможность удовлетворить подобные заявки — это увеличить прокачку газа через украинскую газотранспортную систему. Там очень жёсткий контракт у "Газпрома" с украинцами, 40 млрд кубов газа в год он должен прокачать. И эти 40 млрд просто делятся на 365 дней — и мы получаем ежесуточный объём прокачки.
Если вы хотите прокачивать больше, чем этот контрактный объём, — то вы заплатите по повышающему коэффициенту. Для дополнительных объёмов прокачки тариф выше. Поэтому "Газпрому" это не так выгодно, как качать хотя бы в рамках контракта с украинцами. Хотя и там тариф самый высокий среди всех европейских газопроводов.
С таким же успехом европейские потребители могут пожаловаться на всех в мире производителей СПГ. Ведь Европа настроила огромное количество СПГ-терминалов. И где поставки СПГ? Давайте, пожалуйтесь на производителей СПГ — на США, Катар, Нигерию, Алжир, Норвегию, что они решили подзаработать и направили весь свой газ в Азию. Потому что там цены ещё выше, чем в Европе.
Какие претензии могут быть к "Газпрому"? Он все свои контрактные обязательства выполняет. А вот эти новые заявки — да, здесь можно усмотреть логику "Газпрома" в том, что он подталкивает европейцев и по сути намекает: "Давайте быстро введём в эксплуатацию новую трубу и по ней будем загружать европейский рынок, тогда все ваши дополнительные потребности будут удовлетворены. Давайте еще запустим её на полную мощность и разрешим загружать на полную мощность газопровод OPAL".
Получается, что европейцы жалуются на нехватку газа, а сами не дают загружать газопровод OPAL, который является продолжением "Северного потока-1". Он загружен на 50 процентов мощности. Они делают это по надуманной причине, что якобы там надо создать конкуренцию. Так вот нет никакой конкуренции. Дайте его загрузить — и будут вам дополнительные поставки. Но европейцы же сами этого не делают.
Пусть предъявляют претензии к своим регуляторам. Дали бы загрузить OPAL — и получили бы дополнительные объёмы газа. Если всё будет нормально, "Северный поток-2" запустят в конце августа — его разрешайте загружать и OPAL.
Да, может быть, что "Газпром" косвенно подталкивает европейцев к тому, чтобы они не вставляли палки в колёса новому газопроводу. Но предъявлять какие-то серьёзные претензии, судебные иски, это, конечно, фантастика. Потому что "Газпром" не нарушает контрактных обязательств. Европейцы, платите больше — и придёт к вам СПГ, раз вы так хотите газа", — заявил эксперт.