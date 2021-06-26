В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

В начале июня президент России Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения. В своем выступлении на заседании Петербургского международного экономического форума президент заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. Сейчас прокачивается до 40 млрд кубометров, за что Киев получает 1,5 млрд долларов.