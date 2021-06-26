В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

Впрочем, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко
утверждает, что речь об инвестициях в украинскую экономику и тем более выплатах компенсаций не идет. По его словам, судя по всему, Германия, Россия и США заключат некое соглашение по минимальному лимиту прокачки газа по территории Украины после запуска «Северного потока – 2». Экономист напомнил, что на Украине уже посчитали цифру, которую она должна получить в виде компенсации, «но я далек от мысли, что США или Евросоюз
дадут эти деньги». «Я напомню, что Путин
заявил, что Россия продолжит прокачивать газ по украинской территории. Вопрос в объеме», – подчеркнул собеседник.