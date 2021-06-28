Пандемия в Бурятии: торговые сети приостановили работу

"Правительством Бурятии достигнута договоренность с федеральными торговыми сетями о приостановлении работы на период тотальной самоизоляции", - говорится в сообщении.
"В рамках федерального законодательства нормативно-правовая база региона не может стать основанием для ограничения работы федеральных сетей. На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер", - пояснили в оперштабе.
"Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своем покупателе", - приводит пресс-служба слова Цыденова.