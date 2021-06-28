Пандемия в Бурятии: торговые сети приостановили работу

Федеральные торговые сети в Бурятии, где с 27 июня по 11 июля введен локдаун из-за сложной эпидобстановки, закрываются на две недели. О этом сообщили журналистам в понедельник в оперштабе.

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"Правительством Бурятии достигнута договоренность с федеральными торговыми сетями о приостановлении работы на период тотальной самоизоляции", - говорится в сообщении.

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Власти Бурятии направили руководителям федеральных системообразующих торговых сетей обращение о необходимости приостановить работу на территории республики в период тотальной самоизоляции. Поддержку в этом вопросе оказали "Эльдорадо", "М-видео" , "Сеть Связной", все магазины одежды и обуви: Gloria Jeans , Adidas, Wildberries, "Кари", "Твое", "Остин", "Спортмастер", "H&M", "МВМ", "Обувь России", "Юничел".

О намерении продолжить работу в период локдауна заявили две торговые сети "DNS" и "Ситилинк".

"В рамках федерального законодательства нормативно-правовая база региона не может стать основанием для ограничения работы федеральных сетей. На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер", - пояснили в оперштабе.

Продолжит работу торговая сеть "Детский мир", в ассортименте которой имеется продукция из перечня товаров первой необходимости, детское питание.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил благодарность тем, кто соблюдает все меры ограничений.

"Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своем покупателе", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

Пандемия в Бурятии

С 27 июля по 11 июля включительно в Бурятии введен локдаун. Все предприятия, кроме жизненно необходимых, закрыты, для всех граждан, кроме вакцинированных от коронавируса, объявлен режим самоизоляции. Детям до 14 лет можно выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Ограничен доступ к местам массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал. Цель вводимых ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.

По состоянию на утро 28 июня в Бурятии зарегистрировано 43 938 случаев инфицирования коронавирусом, из них 315 - за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 3 208 пациентов с COVID-19, занятость коечного фонда составляет 93,1%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 816 человек.