Из-за "суперливня" в Москве резко подорожало такси

Из-за «суперливня» в Москве резко подорожали цены на такси. Об этом свидетельствуют данные » Яндекс . Такси».

Так, по состоянию на 14.00 понедельника, 28 июня, цены увеличились в несколько раз. В среднем — на 30%. По всей Москве при заказе такси агрегатор показывал «высокий спрос».

Такие изменения произошли на пике непогоды, когда дождь подтопил несколько станций метро и даже участки автомагистралей.

При этом пробки на дорогах города во время мощного ливня достигли 7 баллов.

Днем 28 июня ливень с грозой начался в Москве. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».