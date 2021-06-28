Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Из-за "суперливня" в Москве резко подорожало такси

Газета.Ruиещё 1
46 минут назад
Из-за «суперливня» в Москве резко подорожали цены на такси. Об этом свидетельствуют данные »Яндекс. Такси».
Так, по состоянию на 14.00 понедельника, 28 июня, цены увеличились в несколько раз. В среднем — на 30%. По всей Москве при заказе такси агрегатор показывал «высокий спрос».
Такие изменения произошли на пике непогоды, когда дождь подтопил несколько станций метро и даже участки автомагистралей.
При этом пробки на дорогах города во время мощного ливня достигли 7 баллов.
Днем 28 июня ливень с грозой начался в Москве. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».
В столице из-за шторма закрылись станции метро, дороги подтоплены.
Компании,Видео,Яндекс,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители