Введение QR-кодов в Москве стало серьезным ударом по общепиту. Пока посетители неохотно пользуются этой системой, кафе и рестораны теряют посетителей. В «Опоре России» заявили «Газете.Ru», что если ситуация не улучшится, к осени могут закрыться около 25% заведений. Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова дала еще более пессимистичный прогноз: таких будет примерно 60%.

В Москве после введения ограничений рестораны и кафе фактически работают без посетителей, заявил "Газете.Ru" член президиума правления "Опоры России" Алексей Небольсин . По его словам, люди с QR-кодами внутрь практически не заходят: они мало у кого есть, также многие выбирают заведения с верандами.

"Люди заходят, пытаются пройти: "А, QR-код?". Сразу уходят, либо спрашивают летние веранды, единицы пытаются куда-то позвонить. Посетителей это сразу отпугивает", - рассказал Небольсин.

Система посещения заведений общепита по QR-кодам начала действовать с 28 июня: их могут получить люди, которые сделали прививку от коронавируса или переболели в течение полугода, либо сдали отрицательный ПЦР-тест. Посещать летние веранды пока можно без ограничений – но только до 12 июля.

У ресторанов без летних веранд выручка упала в восемь-десять раз, оценил Небольсин. Для тех, у кого веранды есть, ситуация выглядит пока лучше, отмечает он. Но пускать туда посетителей без QR-кодов будут только до 12 июля, а продлят ли послабления – неизвестно, отмечает эксперт.

В Москве, по примерной оценке Небольсина, не больше 2,5 тыс. летних веранд, а всего точек общепита – около 14 тыс.

По его словам, весь июль и август "будут весьма напряженные": часть заведений может оказаться под угрозой закрытия.

"Я боюсь, что к началу осени рынок очень сильно просядет. Я думаю, где-то 25% точно [могут закрыться], если не будет улучшений, и если с 12 числа на летние веранды будут пускать по QR-коду. Большая часть уже не имеет летних веранд, они просто встанут", - считает Алексей Небольсин.

Он сообщил, что некоторые заведения уже решили закрыться, чтобы не платить аренду, и ведут на этот счет переговоры.

"Уже пошел фактически отток", - добавил член президиума правления "Опоры России".

Еще более пессимистичный прогноз дает омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова. По ее мнению, под угрозой закрытия могут оказаться более половины заведений.

"Речь не идет ни о каких 25%, речь идет о 60%. И мы сегодня по итогам этих двух дней видим падение оборота на 75% у большинства ресторанов. Те, кто без летних веранд, стоят просто пустые", - сообщила Татулова.

Меры по поддержке бизнеса, о которых ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин , она назвала "совершенно недостаточными". Анастасия Татулова отметила, что они касаются не всей отрасли: большие заведения, в частности фудкорты, вообще оказались без всякой помощи. Да и помощью эти меры назвать нельзя: это даже 1% убытков не покроет, полагает она. "Я считаю просто катастрофой то, что происходит с отраслью. Принятое решение - ошибка. И самое страшное, что принесенные в жертву предприниматели не спасут город от ковида. Падения не происходит. Люди не понимают опасности ситуации. Пляжи переполнены. Торговые центры, магазины, давка в аэропорту", - заявила "Газете.Ru" омбудсмен.

Она добавила, что до сих пор по стране проводятся массовые мероприятия, внутренние перемещения туристов не ограничены ни тестом, ни прививкой.

По мнению Анастасии Татуловой, если выхода не будет, рестораны и бары будут продолжать работать, чтобы выжить. Но то, что происходит с отраслью, "загоняет ее в тотальную тень": увольняют на бумаге сотрудников, чтобы выполнить указ по принудительной вакцинации, "вечеринки" ушли в подполье без всяких кодов и за наличные.

Сама же ситуация с QR-кодами для бизнеса и для города гораздо хуже локдауна, считает она: например, у бизнеса нет возможности договориться с арендодателями. А заведения, которые решили закрыться, в глазах арендодателя действуют по своему усмотрению, и таких довольно много.

"Мне бы очень хотелось, чтобы власть, в особенности федеральная, услышала, что свернули мы не туда", - сказала омбудсмен.

Как ограничения ударили по выручке

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее сообщил "Коммерсанту", что выручка у заведений в основном упала на 80–90%, у объектов с верандой — в пределах 60%. По данным оператора онлайн-касс "Эвотор", выручка московских кафе за 28 июля в среднем сократилась на треть по сравнению с 21 июня (предыдущий понедельник). Средний чек составил 933 руб., что на 4% ниже, чем неделей ранее, сообщили "Газете.Ru" в компании. Средний чек у ресторанов и кафе 28 июня в Москве снизился на 30%, подсчитали для "Газеты.Ru" аналитики оператора фискальных данных OFD.ru.

"Пока мы не видим падения в пределах 50-70%, как многие ожидали, скорее всего, по нескольким причинам. Во-первых, многие заведение оборудовали веранды и принимают гостей там, а для их посещения QR-код пока что не требуется. Во-вторых, многие рестораны, кафе (даже в торговых центрах), принимают заказы от посетителей у входа и организовали меню "на вынос", - сообщили в OFD.ru.

Аналитики предполагают, что те, кто привык ходить рестораны и проводить там встречи, просто перешли на веранды – по крайней мере, пока. Они считают, что многим тяжело отказаться от общепита летом. Как изменится средний чек в более долгосрочной перспективе, в течение одной-четырех недель, покажет время: тогда больше посетителей смогут получить QR-коды.

По данным аналитиков CloudPayments, 28 июня, по сравнению с 21 июня, оборот онлайн-чаевых, отправленных гостями кафе и ресторанов, упал в 1,6 раз, при этом количество транзакций сократилось практически в два раза. Это может говорить о том, что число посетителей ресторанов и кафе значительно снизилось, отметили в компании.

"При этом гости стали щедрее на чаевые официантам и барменам: средняя сумма онлайн-чаевых за одну транзакцию выросла на 20%: с 295 руб. до 362 руб.", - добавили в CloudPayments.

Доставка достигла объемов локдауна

После введения ограничений в Москве ожидаемо выросла доставка. По данным CloudPayments, в первый день введения QR-кодов объем онлайн-доставки готовой еды вырос на 32% по сравнению с 21 июня. Средняя сумма покупки также выросла с 1420 руб. до 1718 руб.

"Это может говорить о том, что в первый день действия QR-кодов он был далеко не у всех желающих посетить рестораны, поэтому посещение ресторанов и кафе они предпочли заменить на заказ привычных блюд на дом", - рассказал "Газете.Ru" сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.