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Зеленский ввел на Украине «налог на Google»

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги на Украине, таких как Google, Facebook, Viber и других.
Украина ввела "налог на Google"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов», – говорится на сайте офиса украинского президента.
Уточняется, что закон дополняет Налоговый кодекс Украины нормами относительно «усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам». Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%.
Ранее Зеленский подписал закон, предоставляющий право мужчинам брать декретный отпуск.
Компании,Владимир Зеленский,Google,
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