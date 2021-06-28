Украина ввела "налог на Google"

Уточняется, что закон дополняет Налоговый кодекс Украины нормами относительно «усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам». Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%.